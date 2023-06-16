«Живем и радуемся солнцу»: москвичам рассказали о погоде в выходные Синоптик Шувалов предупредил москвичей о жаркой погоде в выходные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В предстоящие выходные дни в Москве ожидается жаркая и солнечная погода без осадков, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 17 июня, и воскресенье, 18 июня, воздух прогреется до 28–29 градусов.

В выходные дни будет жаркая и солнечная погода. Дневная температура составит 28–29 градусов, без осадков. Ожидается несильный ветер с северных направлений, высокое давление — 750 мм ртутного столба. Живем и радуемся солнцу, — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле. Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в пятницу, 16 июня, по области ожидается до плюс 30 градусов.