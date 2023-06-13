Москвичей предупредили о жаре в конце недели 16 июня в столичном регионе будет до 30 градусов тепла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солнечная погода без осадков ожидается в столичном регионе на рабочей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура будет постепенно повышаться — 16 июня по области ожидается до плюс 30 градусов.

Днем будет все теплее и теплее. Сегодня в Москве плюс 21–23, завтра уже 23–25. На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс 27–29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов,— рассказал Леус.

Он добавил, что самый теплый день в этом году будет, скорее всего, в четверг, 15 июня. В пятницу, 16 июня, этот промежуточный рекорд еще раз обновится.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранеe, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле. Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.