Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара Синоптик «Фобоса» Тишковец: настоящая летняя жара придет в Москву только в июле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле.

По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле, — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатической норме мая. Дневная температура понизится до плюс 15 - плюс 20, а в ночь на воскресенье, 11 июня, воздух остынет до плюс 2 - плюс 7.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким — температура воздуха будет прогреваться до плюс 40 градусов. Как отметил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, подобные температуры возможны только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Синоптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.