На юге Москвы в заброшенных машинах нашли голодных собак

Фото: Dogs Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Жители столичного района Южное Бутово нашли разъяренных собак в заброшенных машинах, сообщает «Москва 24». По информации подписчиков Telegram-канала, животные находятся в транспортных средствах больше суток. На видео показано, как собаки лают и пытаются вырваться из автомобилей.

Полиция, управа и отлов собак просто разводят руками. Страшно ходить около этих машин, вдруг они вырвутся, — пожаловались москвичи.

По словам людей, проживающих на улице Брусилова 21, автомобили «Ока» и ВАЗ-2199, где были обнаружены собаки, стоят бесхозными уже около года.

Ранее в прокуратуре Тверской области сообщили, что бродячая собака напала на 15-летнюю девочку в городе Нелидово. В результате инцидента школьница получила травмы, раны руки и лица. Пострадавшую госпитализировали в Нелидовскую центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку инцидента.

До этого похожий случай произошел в Читинском районе. Собаки напали на первоклассницу, проходившую через частный сектор. От полученных ранений девочка скончалась. Владелица животных, которая стала фигуранткой уголовного дела, утверждает, что ее намеренно делают виновной в произошедшем. По ее словам, собаки не могли напасть на девочку, поскольку были сытыми и находились на территории участка.