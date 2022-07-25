Залповый ливень затопил улицы Москвы

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Многие улицы Москвы вечером 25 июля оказались под водой из-за залпового ливня с грозой и ураганным ветром до 17 м/с. Больше всего осадков обрушилось на восток и юго-восток города. По данным метеорологов, меньше чем за час в столице выпало свыше 10% месячной нормы осадков.

Отмечается, что под эстакадой на Ботаническом саду образовался целый водопад, на шоссе Энтузиастов вода доходит до колена прохожим. В Telegram-канале столичного дептранса сообщили о локальных задержках наземного транспорта.

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — говорится в сообщении.

Городские службы попросили москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», добавили в Telegram-канале столичного городского хозяйства.

10 июля в столице два человека стали жертвами урагана. Еще 18 человек, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести, включая сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу.