Подросток с мачете устроил замес в Балашихе: почему он решился на убийство

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В подмосковной Балашихе выпускник школы пойдет под суд из-за покушения на двойное убийство. Из-за ревности от его рук пострадали возлюбленная и ее новый ухажер. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации к этому часу.

Подросток с мачете

Днем 2 июня сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего молодого человека с мачете, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. Подозреваемому 17 лет.

«Следователем следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — следует из сообщения.

Инцидент произошел примерно в 17:00 мск, отметили в СК. Подозреваемый уже допрошен сотрудниками полиции.

На почве ревности

Несовершеннолетний на почве ревности с помощью специального ножа ранил бывшую возлюбленную — 18-летнюю девушку, а также ее нового ухажера — 25-летнего мужчину. Подросток не довел свой преступный умысел до убийства. Все остались живы, но получили ранения.

СМИ отмечали, что пострадавший 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Девушка тоже получила резаную рану и находится в стационаре.

MK.RU пишет, что девушке нападавший порезал плечи, а парню — ноги и голову. Кроме того, одиннадцатиклассник отрубил сопернику два пальца на руке.

Сам вызвал скорую

MK.RU уточняет, что молодой человек после совершенной поножовщины сам вызвал на место преступления скорую медицинскую помощь. Позже он самостоятельно сдался полиции. Силовикам он пояснил, что мотивом нападения стала ревность. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц.

Telegram-канал SHOT пишет, что пострадавшему не 25, а 28 лет. Также сообщается, что у него вместе с тем диагностирован перелом ноги.

Играли в одной группе

Пострадавшая девушка по имени Арина рассказала «Газете.Ru», что встречалась с нападавшим полгода. По ее словам, их отношения не были серьезными, но он был одержим ей. Также выяснилось, что лишившийся пальцев молодой человек ранее играл с подростком в одной группе.

«Мы с ним расстались, потому что во время отношений он вел себя неадекватно, был мной одержим. Он писал, что не видит мир без меня. Прошло время, и мы расстались. Я начала встречаться с другим молодым человеком, с которым ранее они состояли в одной музыкальной группе. Молодой человек, который напал, давным-давно из этой группы вышел, они не общаются», — рассказала Арина.

Девушка уточнила, что при нападении молодой человек целился ей в голову, а оборонялась она рукой. В итоге у нее «почти отрублена» рука.

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