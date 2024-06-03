В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство СК: подростка задержали в Балашихе по подозрению в покушении на двойное убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего молодого человека, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, следователи ведут допрос 17-летнего подростка.

Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — следует из сообщения.

Инцидент произошел 2 июня около 17:00 мск, отметили в СК. Несовершеннолетний на почве ревности с помощью ножа по типу мачете ранил 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Подросток не довел свой преступный умысел до убийства по независящим от него причинам, констатировали в ведомстве.

Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ писала, что мужчина набросился с ножом на знакомых в Зеленогорске. От полученных травм скончалась девушка, еще несколько человек пострадали, сам нападавший тоже погиб. В связи с инцидентом завели уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.

До этого в городе Выксе Нижегородской области 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею. Уточнялось, что нападавший в момент совершения преступления был пьян, между ними завязался конфликт. Школьника госпитализировали с резаной раной.