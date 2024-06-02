Мужчина напал с мачете на бывшую возлюбленную в Подмосковье Мужчина напал с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина с мачете напал на двух человек в Подмосковье, передает РЕН ТВ. Уточняется, что гражданин приревновал бывшую девушку к ее новому возлюбленному и устроил с ними выяснение отношений в подъезде жилого дома.

Пострадавший молодой человек находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Женщина получила ранения, она также попала в больницу.

Ранее в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот, ее забрали в реанимацию. Нападение было совершено на глазах очевидцев в сквере двора на Фрунзе. По словам прохожих, крепкий мужчина в нетрезвом состоянии подкараулил девушку. Сначала пара громко ругалась, а потом экс-супруг схватился за нож. Агрессора задержали.

До этого житель Новокузнецка с ножом напал на работницу продуктового магазина, к которой испытывал романтические чувства, информировали в СУ СК по региону. До нападения девушка отвергла внимание мужчины. Свидетели незамедлительно вызвали пострадавшей скорую помощь, ее госпитализировали.

Кроме того, неизвестный напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран. Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.