Мужчина набросился с ножом на девушку у ТЦ «Щелковский» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран.

Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее 12-летняя девочка была жестоко избита из-за электронной сигареты в Красноярском крае. У нее сильный ушиб головного мозга и большие синяки под глазами. По словам близких пострадавшей, это сделала мать ее подружки.

Также в подмосковном Железнодорожном дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними в футбол. У одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас.

Кроме того, в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот, в настоящее время она находится в реанимации.