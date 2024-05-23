Отвергнутый россиянин исполосовал ножом возлюбленную СК: житель Новокузнецка с ножом напал на девушку, которая его отвергла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новокузнецка с ножом напал на работницу продуктового магазина, к которой испытывал романтические чувства, сообщили в СУ СК по региону. По данным следствия, до нападения девушка отвергла внимание мужчины.

Предварительно установлено, что подозреваемый, ранее работавший в магазине в Центральном районе г. Новокузнецка, испытывал симпатию к своей коллеге, которая не отвечала ему взаимностью. 22 мая 2024 года он зашел в указанный магазин и нанес несколько ножевых ранений в область шеи бывшей коллеге, — сказали в СК.

Свидетели незамедлительно вызвали пострадавшей скорую помощь, ее госпитализировали. По данным СК, после случившегося подозреваемый покончил с собой. Правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств происшествия, возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее мужчина напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран. Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы.

Кроме того, в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот. По последним данным, она находится в реанимации.