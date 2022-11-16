Вильфанд: на Москву надвигаются январские морозы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о значительном понижении температуры к концу недели. В ночь на воскресенье, 20 ноября, ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, что сопоставимо с январскими показателями, сообщает РИА Новости.

В течение недели температура воздуха в Москве и области будет заметно понижаться. В пятницу, 18 ноября, и в субботу, 19 ноября, ночная температура будет колебаться от минус 5 до минус 10, дневная — от минус 4 до минус 6. В Подмосковье похолодает до минус 7. А 20 ноября температура в столице ночью будет от минус 9 до минус 14, днем — от минус 4 до минус 9.

Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская, — предупредил Вильфанд.

Такое похолодание, объяснил глава Гидрометцентра, связано с тем, что в Москву придет область высокого давления, а это значит, что облака расчистятся и это приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. Морозы наступят в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми.