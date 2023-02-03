Медведь Диксон понюхал снег и отказался идти на прогулку

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Частично парализованный медведь Диксон сегодня понюхал снег и отказался от прогулки по вольеру, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова и опубликовала в Telegram видео. Она выразила надежду, что неизрасходованные силы он потратит на реабилитационной тренировке.

Сегодня Диксону предложили выйти на прогулку, но он предпочел остаться в своем укрытии. Подышал, понюхал свежий снег - и ушел. Надеемся, что всю нерастраченную энергию медведь теперь задействует на тренинге, — написала Акулова.

Раненого краснокнижного медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у Диксона. Позднее он научился переворачиваться.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позднее сообщила, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра. Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Для стимуляции Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.