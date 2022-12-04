Московский зоопарк опубликовал видео с процедур лечения ран медведя Диксона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк сообщил, что специалисты продолжают лечить раны и пролежни у проходящего реабилитацию белого медведя Диксона. Зоологи применяют разные средства, чтоб оценить их эффективность, говорится в Telegram-канале зоопарка, где опубликовано видео с процедур лечения мишки.

На видео медведь дает обработать свои раны и даже подставляет голову, чтобы его почесали за ушком. Увеличенная съемка демонстрирует заживление ран на теле животного. Самым действенным препаратом оказался специально предоставленный разработчиками для мишки препарат Репарин-Хелпер. Лекарство прошло клинические испытания в ветеринарной академии имени Скрябина и хорошо себя зарекомендовало.

Раны у Диксона обрабатывают 2-3 раза в день. И сегодня мы уже видим эффект: пролежни стали гораздо суше, и все больше площадь ран покрывается грубой корочкой. Будем продолжать в том же духе, — говорится в сообщении зоопарка.

Медведь Диксон был доставлен в столичный зоопарк из Красноярского края. Он стал жертвой браконьеров, в результате чего у зверя парализованы задние лапы. Зоологи отмечают некоторое улучшение его состояния, мишка прибавил в весе, у него хороший аппетит и он любит купаться в бассейне.

Ранее сообщалось, что медведь Диксон освоил тренинги в зоопарке. Зверь оказался очень умным, послушным и понимающим. Он легко выполняет команды специалистов за лакомства.