В ТЦ «Мега Белая Дача» объявили эвакуацию

Фото: овиков Евгений Александрович/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

В столичном торговом центре «Мега Белая Дача» объявили эвакуацию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, всех посетителей попросили покинуть здание из-за технических неполадок. На месте присутствуют саперы.

По данным «Осторожно, Москва», сейчас торговый центр закрыт для посещения.

22 июля в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, произошел прорыв трубы. В результате происшествия четыре человека скончались. Все погибшие — приезжие из стран СНГ, причиной смерти стали сильнейшие ожоги и болевой шок. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

МЧС подтвердило, что причиной аварии 22 июля стал прорыв внутреннего теплопровода в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения. Известно, что администрация отправила уборщиц убирать воду ведрами и обычными швабрами.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в ТЦ «Времена года» в первые минуты после прорыва трубы с кипятком. На кадрах запечатлели, как во время затопления сотрудницы кафе спасались, забираясь на столы и стулья, женщины кричали от ужаса, звонили коллегам, звали на помощь.