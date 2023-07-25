Спасатель рассказал, что делать при потопе из кипятка Спасатель Гофштейн: при потопе из кипятка надо действовать по правилу «спасайся кто может»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой-то четкой инструкции о поведении в случае затопления помещения кипятком не существует, рассказал в беседе с «360» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя ЧП в московском торговом центре «Времена года», где 22 июля при прорыве трубы с горячей водой погибли четыре человека. По словам эксперта, в подобных случаях есть лишь аварийные выходы и необходимость остаться живым.

Отсюда резюме: спасайся кто может. Это немного пошло, тем не менее так оно и есть. Алгоритма спасательный действий попросту нет, — признал спасатель.

Как напоминает издание, в результате аварии в ТЦ пострадали несколько десятков человек. При этом, по словам сотрудников магазина, вначале, когда не были понятны масштабы происшествия, администрация отправила уборщиц убирать воду ведрами и обычными швабрами.

В подобных ситуациях начальства слушаться не надо, так как они не скажут ничего умного, — высказал на этот счет мнение спасатель Гофштейн.

МЧС подтвердило, что причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения, поэтому большего числа жертв удалось избежать. Все погибшие — приезжие из стран СНГ, причиной смерти стали сильнейшие ожоги и болевой шок. Еще девять сотрудников госпитализированы с ожогами разной степени.

По предварительным данным, прорвавшаяся труба или соединительные элементы могли быть со скрытым браком. По другой версии, причиной ЧП стала некачественная сварка. Прокуратура Москвы выдвинула главному инженеру компании, обеспечивавшей работу водоснабжения в торговом центре, обвинение в нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть четырех лиц. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.