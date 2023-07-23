Кипяток залил 4 тысячи «квадратов» в московском ТЦ «Времена года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общая площадь подтопления в московском торговом центре «Времена года» при прорыве трубы составила четыре тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По его словам, в подвальном помещении произошел разрыв трубы по сварному шву диаметром 30 сантиметров.

Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров, — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 22 июля на западе столицы. В результате происшествия погибли четыре человека, все — женщины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам врио начальника столичного главка МЧС Юрия Ткаченко, еще девять посетителей торгового центра были доставлены в больницу с ожогами различной степени. В настоящее время они проходят обследование в медучреждениях. Очевидцы рассказали, что сигнализация об эвакуации в торговом центре не работала, многие узнали о происшествии из СМИ.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев выразил мнение, что причинами прорыва трубы могли стать несвоевременное обслуживание и недостаточный технический контроль за системой водоснабжения. Сказался и человеческий фактор, уверен Макеев.