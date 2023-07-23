Опубликованы кадры первых минут страшного потопа в московском ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Кадры первых минут страшного потопа в московском ТЦ «Времена года» опубликовал Telegram-канал Shot. На видео несколько женщин забрались на стулья, чтобы не обварится в кипятке, который начал топить помещение.

Участницы видео находились в шоке и не понимали, как выбираться из западни. Женщины пытались кричать и звать на помощь, но после неудачных попыток решили написать коллегам с просьбами о помощи. Судя по кадрам, кипяток стремительно прибывал.

Ранее, 22 июля, в торговом центре «Времена года» в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего четыре женщины погибли, еще 70 человек получили ожоги, сообщал Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, после прорыва трубы с горячей водой не было сигнализации об эвакуации. Эту информацию позже подтвердила одна из сотрудниц торгового центра, которая узнала о произошедшем лишь из новостей.

Источник в экстренных службах позже сообщил, что кипяток во время аварии залил 4 тысячи квадратных метров торгового центра. Отмечается, что разрыв трубы произошел в подвальном помещении по сварному шву диаметром 30 сантиметров. Также источник сообщил, что были спасены десять человек, из которых девять были госпитализированы с ожогами.