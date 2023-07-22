ТЦ в Москве залило кипятком: почему прорвало трубу, сколько погибших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В торговом центре (ТЦ) «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. По информации экстренных служб и властей мегаполиса, не обошлось без погибших, около 70 человек получили ожоги. Часть посетителей и сотрудников оказались заблокированы в помещениях льющимся кипятком. Что привело к трагедии, сколько человек скончались, как выжить в подобной ситуации — в материале NEWS.ru.

Где находится ТЦ «Времена года», когда построен

На официальном сайте ТЦ говорится, что шестиэтажное здание «Времен года» построено в 2007 году, общая площадь — 32 тыс. кв. м. ТЦ находится на западе Москвы, по адресу Кутузовский проспект, 48 (станции метро и Первого московского диаметра «Славянский бульвар).

Когда в ТЦ прорвало магистраль с кипятком

О ЧП с прорывом трубы в ТЦ Telegram-канал Mash сообщил в 15:25 мск. Первоначально говорилось о 70 пострадавших, получивших ожоги, и 20 — заблокированных в помещении потоком кипятка. В администрации ТЦ заявили NEWS.ru, что «Времена года» работают в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

«ТЦ работает в обычном режиме, можете приезжать», — заявили в администрации ТЦ после первых публикаций о ЧС.

Один из спасателей заявил журналистам, что сообщение о ЧС поступило в ГУ МЧС по Москве в 15:05 мск, после чего подразделения выехали к ТЦ.

«В 15:05 в Главное управление поступило сообщение о том, что в ТЦ „Времена года“ прорыв горячего водоснабжения, люди просят о помощи. Наши подразделения выехали по третьему номеру на данный объект. По прибытии нашими подразделениями было эвакуировано 10 человек, которые были переданы в кареты скорой помощи. <...> Работало 32 единицы техники, 107 человек личного состава. Все последствия ликвидированы, ищут прорыв», — рассказал журналистам представитель МЧС.

Что могло стать причиной прорыва трубы с кипятком

Прорыв трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения, заявил эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с NEWS.ru. По его словам, также большое значение в ЧП сыграл человеческий фактор.

«Скорее всего, причиной явилось несвоевременное обслуживание и несвоевременный технический контроль за системой водоснабжения», — заявил Макеев.

Соответствующий инцидент обернулся гибелью людей, потому что руководство ТЦ не отработало методы и способы эвакуации людей, предположил он. Эксперт также высказал мнение, что прорвало крупную магистраль, из-за этого ТЦ частично затопило.

Что рассказали очевидцы прорыва трубы с кипятком

В московском ТЦ «Времена года», в котором произошел прорыв трубы с горячей водой, не было сигнализации об эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, о произошедшем многие узнали из новостей.

«Сигнализации об эвакуации никакой не было. Многие узнали о произошедшем из новостей», — рассказал один из очевидцев.

Эту информацию телеканалу «Звезда» подтвердила и одна из сотрудниц ТЦ, которая в момент прорыва трубы на минус первом этаже работала на третьем и узнала об аварии из новостей, которые ей прислала сестра.

По данным некоторых СМИ, торговый центр оказался обесточен в результате ЧП. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. 50 пострадавших обратились за помощью к медикам: у людей были ошпарены разные части тела. Троих человек доставили в ожоговое отделение больницы.

По словам одной из сотрудниц ТЦ, ей удалось выбраться «достаточно просто» благодаря работавшим лифтам — она спустилась с пятого этажа.

«Мы выбрались достаточно просто, мы работаем на пятом этаже, все лифты работали. Всех гостей мы эвакуировали буквально за 15-20 минут, все прошло прекрасно <...> В нашей организации около 50 человек, всех эвакуировали. Пар, вода была на минус первом этаже, где произошла протечка, больше ничего не знаю», — рассказала очевидица Яна в комментарии NEWS.ru.

Сколько человек погибло в ЧП с прорывом магистрали с кипятком в ТЦ

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате прорва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека. Об этом он заявил в своем Telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.

«Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — добавил градоначальник.

Информацию о четырех погибших подтверждает и прокуратура Москвы. В Telegram-канале надзорного органа отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) на контроле столичного ведомства.

По информации прокуратуры, все погибшие — женщины.

Кроме того, о четырех погибших в ТЦ сообщил московский главк Следственного комитета РФ в Telegram-канале. По данным СК, причиной ЧП стал прорыв трубы с горячей водой, в настоящее время криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе изымают техническую документацию.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания», — говорится в публикации СК РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что заявило руководство ТЦ «Времена года»

В Telegram-канале ТЦ «Времена года» заявили, что 22 июля в гастрономе «Глобус Гурмэ», расположенном на −1 этаже ТЦ, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, после чего немедленно были вызваны экстренные службы, оперативно приехавшие в торговый центр.

«От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются. Торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам», — отметила СЕО ТЦ «Времена Года» Лилит Адибекян.

Эксперт по выживанию рассказал, как себя вести в подобных ЧС

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал NEWS.ru: базовое правило при посещении общественного места, в том числе ТЦ, — изучить пути эвакуации, включая альтернативные, а также найти аварийные выходы. По его словам, подобные процедуры должны стать привычкой.

«При посещении любого общественного места обращайте внимание, прежде всего, на пути эвакуации, альтернативные пути эвакуации, на места, где расположены аварийные выходы, тревожные кнопки (для привлечения внимания экстренных служб). Это должно стать привычкой — зашли в помещение, подумайте, как вы оттуда выйдете в случае пожара или прорыва трубы», — добавил Макеев.

Собеседник подчеркнул, что при прорыве кипятка лучше пробираться к выходу по прилавкам, столам, стульям, перемещая их, сооружая баррикады — главное не соприкасаться с кипятком.

«Перемещайтесь по стульям, переставляя их, по столам, стройте баррикады, валите прилавки, чтобы оказаться выше уровня воды. Но лучше выбирать стационарные объекты, так как сильный поток воды может снести стул вместе с человеком, он упадет в воду и сварится заживо. Напор воды в магистралях очень сильный», — отметил Макеев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой совет владельцам всех ТЦ дали в Госдуме

После ЧП в московском ТЦ «Времена года» больше вопросов вызывает не изношенность здания, а проверки бизнеса, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, в некоторых аспектах необходимо ужесточить проверки, несмотря на желание поддержать бизнес и установить максимально комфортные условия для работы.

«Вопрос к проверкам. <...> Сегодня в этой поддержке бизнеса, в желании установить максимально льготные, комфортные условия для работы, зачастую, конечно, уходя от плановых проверок. <...> Я не говорю, что перегибаем палку, но где-то можно быть и жестче», — сказал Пахомов.

Он также отметил, что немаловажным вопросом является и ответственность людей, задействованных в этом бизнесе и отвечающих за безопасность. При этом владельцы компаний должны озаботиться тем, чтобы подбираемый ими персонал относился к своей работе должным образом, поскольку за безопасность в первую очередь отвечают именно ответственные сотрудники, а уже потом контролирующие органы, заключил парламентарий.

Какое наказание и кому грозит за гибель людей в ТЦ «Времена года»

Происшествие в московском ТЦ «Времена года» можно квалифицировать по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Кроме того, он не исключил возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Он подчеркнул, что фигурантами дела станут исключительно физические лица, в то время как ответчиками по гражданским делам могут быть и юридические.

«На мой взгляд, здесь налицо ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой [предусматривает] до 10 лет лишения свободы. Возможно здесь будет иметь место и халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал правозащитник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На что могут рассчитывать пострадавшие и семьи погибших

Исаев отметил в беседе с NEWS.ru, что пострадавших и семьи погибших признают потерпевшими, что даст им право на гражданский иск к обвиняемым в рамках уголовного процесса, в том числе к юридическому лицу, на балансе которого находится ТЦ, где произошла авария, либо к конкретной организации, что арендовала у ТЦ территорию, где прорвало магистраль.

«Пока сложно сказать, какой из двух вариантов предпочтительнее, так как многое будет зависеть от выводов экспертизы, призванной определить причину аварии и степень вины в этом балансодержателя торгового центра и юрлица, в помещении которого прорвало трубы», — объяснил Исаев.

Юрист добавил, что фигурантами уголовного дела станут исключительно физические лица, в то время как ответчиками по гражданским делам могут быть и юридические.

«Хочу напомнить, что согласно ст.208 ГК РФ, исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина», — подытожил Исаев.

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