В СПЧ призвали ООН, СЕ и ОБСЕ защитить россиян от выдворения из Латвии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Рига, Латвия

Постоянная комиссия при СПЧ по международному сотрудничеству просит правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы защитить россиян от выдворения из Латвии за несдачу языкового экзамена. В официальном сообщении на сайте Совета говорится, что это нарушение прав русскоговорящих жителей Латвии.

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в сфере прав человека обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрату Абдрахманову по ситуации с угрозой принудительного выселения русскоязычных жителей Латвии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около шести тысяч россиян, являющихся обладателями постоянного вида на жительство в Латвии, попросят покинуть республику. Они не сдали экзамен по латышскому языку, который необходим, чтобы продлить право на пребывание в стране Евросоюза.

МИД Латвии разошлет соответствующие письма в сентябре, говорится в публикации. Граждане, получившие их, должны будут покинуть страну в течение трех месяцев. За отказ уезжать россиян могут оштрафовать, однако уголовная ответственность за соответствующий проступок не предусмотрена.