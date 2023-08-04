Власти Латвии попросят покинуть страну около 6 тыс. россиян с ПМЖ

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Около шести тысяч россиян, являющихся обладателями постоянного вида на жительство в Латвии, попросят покинуть республику, сообщил портал rus.lsm.lv. По информации издания, они не сдали экзамен по латышскому языку, который необходим, чтобы продлить право на пребывание в стране Евросоюза.

МИД Латвии разошлет соответствующие письма в сентябре, говорится в публикации. Граждане, получившие их, должны будут покинуть страну в течение трех месяцев. За отказ уезжать россиян могут оштрафовать, однако уголовная ответственность за соответствующий проступок не предусмотрена.

У не сдавших экзамен россиян есть шанс нагнать упущенное до 1 сентября. Если пройти тестирование не получится с первого раза, то сделать это можно вновь до 30 ноября. Право на проживание в Латвии в данном случае продолжит действовать.

Турецкий институт статистики ранее подсчитал, какое количество россиян получили вид на жительство в республике в 2022 году. Согласно результатам исследования, обладателями документа являются 99 тысяч граждан РФ. Таким образом, россияне стали лидерами по количеству полученных ВНЖ. Наибольшее число из них проживают в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Не втором месте идут граждане Украины. Среди них ВНЖ получили более 32 тысяч человек. Далее следуют граждане Ирана, Афганистана и Ирака.