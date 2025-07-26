В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге

В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге

Первые заморозки пришли в Россию в конце июля. Где температура упала ниже нуля, какая погода в Москве и Санкт-Петербурге, какой будет погода в начале августа?

Где в России начались заморозки в конце июля

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в июле на европейскую территорию России пришли первые заморозки — ночная температура опускалась ниже нуля.

20 июля новый минимум летней температуры был установлен в Воркуте в Республике Коми. Ночью воздух остыл до минус 0,7 градуса, сообщила Позднякова в своем Telegram-канале.

К ночи 25 июля заморозки достигли юго-запада Архангельской области: в Каргопольском районе воздух остыл до минус 0,7 градусов.

При этом, по данным «Метеоновости», июльские заморозки даже для таких регионов носят временный характер: так, в Воркуте к началу августа дневные температуры вырастут до плюс 27 градусов, а ночные — до плюс 17. В Каргополе заморозки также не задержались: масштабный антициклон над Северо-Западом России в ближайшие дни прогреет воздух на юго-западе Архангельской области до плюс 30–32 градусов.

Какая погода будет в Москве в выходные 26–27 июля

Жаркой останется погода в выходные и в Москве. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что грозы обойдут столицу стороной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сегодня формирование метеорологических условий в столичном регионе будет происходить в противоборстве солнечного и сухого антициклона с северо-востока и облачной гряды атмосферного фронта с юго-запада. В такой ситуации в столице при переменной облачности не ожидается осадков; на юге и западе Подмосковья в послеполуденные часы местами прошумят короткие грозовые дожди. Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29. Атмосферное давление будет около нормы. В воскресенье без осадков, ночью — плюс 14–16, днем — плюс 27–29 градусов», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве на неделю, когда будет похолодание

По данным Гидрометцентра Москвы, на неделе с 28 июля ожидается постепенное усиление жары. К среде, 30 июля, в столице ожидается до плюс 32 градусов при переменной облачности.

Новые прогнозы Гидрометцентра РФ и европейской синоптической службы Foreca не подтверждают появившихся ранее сообщений о резком похолодании в Москве в начале августа: несмотря на дожди, в первых числах августа ожидается плюс 25–30 градусов жары. В субботу, 2 августа, могут пройти грозы, сильных ливней не ожидается.

«Метеоновости» в долговременном прогнозе указывают, что в первую неделю августа дневные температуры не опустятся ниже плюс 25 градусов. Ожидается новая серия «тропических ночей» с температурами плюс 20 и выше.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько продлится жара

Позднякова отмечает, что в Санкт-Петербурге и Карелии жаркая погода «почти как в Крыму»: уже к 10 утра 26 июля температура достигла плюс 27 градусов.

Леус прогнозирует грозу в Петербурге в выходные и аномальную жару на неделе.

«Петербург будет находиться на границе влияния циклона над Прибалтикой и гребня антициклона с востока. В такой ситуации воздушные массы над регионом станут неустойчивыми, и во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине территории, пройдут короткие грозовые дожди, однако прохлады они не принесут и температурные показатели вновь ожидаются на 5–6 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха — плюс 29–31 градус, в Ленинградской области — плюс 27–32. Атмосферное давление ниже нормы. В воскресенье без осадков, ночью — плюс 18–20, днем — плюс 30–32 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что в ближайшие пять дней температура воздуха в городе будет на 7 и более градусов выше нормы. Повышается и температура воды в местных водоемах.

«Маленькие озера и карьеры уже начинают постепенно закипать, а в больших водоёмах температура воды плюс 23 градуса и выше», — отмечает Колесов.

Foreca прогнозирует, что дожди принесут Петербургу небольшое похолодание в конце недели. К 2–3 августа температура воздуха упадет до плюс 25 градусов, возможны ночные грозы и ливни.

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