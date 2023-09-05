В Подмосковье прокуратура завела дело из-за убийства бездомной собаки В Щелково возбудили дело после нападения мужчины на двух бездомных псов

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Прокуратура возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после нападения мужчины на двух собак в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. 28 июля неизвестный нанес несколько ранений собакам по кличкам Бетховен и Каштанка. На видеозаписи видно, что злоумышленника при этом сопровождает черношерстный пес. Обе бездомные собаки были чипированы — привиты и стерилизованы. Одно животное умерло.

В результате его противоправных действий одна собака погибла, второй собаке по кличке Каштанка причинено проникающее ранение в области холки и лопатки. По требованию Щелковской городской прокуратуры, органом предварительного расследования по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.

Личность мужчины, совершившего преступление, устанавливается.

В июле сообщалось, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды разработал законопроект, с введением штрафов за распространение пропаганды жестокого обращения с животными. Предлагается, что штрафы для граждан будут составлять от 5 до 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток. Для должностных лиц предполагается штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.