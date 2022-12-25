В МВД раскрыли детали дела об издевательствах полицейским над девушкой МВД: издевавшийся над девушкой полицейский сам отвез ее в больницу

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Подозреваемый в изнасиловании девушки шваброй в Москве полицейский сам отвез ее в больницу, сообщили в ГУ МВД по Москве. В пресс-службе уточнили, что в отношении мужчины провели служебную проверку, после чего уволили — он понесёт установленное законом наказание, а его руководителе привлекут к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение, — сообщили в МВД.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны.

Утром Telegram-каналаканал Baza сообщил, что в Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в пытках 20-летней девушки при помощи черенка от швабры и парогенератора. По данным канала, пострадавшую экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов.

Ранее житель американского штата Мичиган 36-летний Майкл Барахас похитил беременную женщину, удерживал ее в доме привязанной к кровати и насиловал. Похититель угрожал жертве вцепиться ей в горло в случае, если она откажется подчиняться.