В Москве задержали мужчин, сделавших замечание девушке в никабе

Фото: Claus Bonnerup/imago stock&people/Global Look Press

В Москве задержали двух мужчин, которые в вагоне метро сделали замечание девушке в мусульманском никабе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, они потребовали от нее «носить нормальную одежду».

Девушка сняла видео, как к ней подошел молодой человек и настойчиво призывал ее не носить никаб (головной убор с прорезью для глаз). Парня попытались успокоить другие пассажиры, но тот продолжал настаивать на своем требовании. Причем обладательница никаба оказалась русской по национальности.

Ее попытался защитить мужчина, заявивший, что девушка может одеваться, как хочет. Парень в ответ заявил, что наряд девушки слишком сильно скрывает лицо. Его поддержал еще и пожилой мужчина, посчитавший, что девушке не стоит носить никаб. Позже двух противников никаба задержали. Против них возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти по религиозному признаку. По этой статье грозит лишение свободы на шесть лет. Суд должен в ближайшее время выбрать им меру пресечения.

Адвокат девушки пояснила каналу свою позицию.

В вагоне метро Барановская Е. А. не осуществляла каких-либо противоправных действий, не навязывала никому свою религию, уважала других пассажиров и их мнение, — отметила защитница.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов заявил NEWS.ru, что вопрос об урегулировании конфликтов на религиозной почве должен быть детально проработан. Депутат призвал сотрудников полиции подробно изучить этот случай и дать ему соответствующую оценку.