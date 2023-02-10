В Москве выбрали названия для семи новых станций метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский метрополитен

В Москве выбрали названия для семи новых станций метро, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По итогам голосования проекта «Активный гражданин», лидерами оказались наименования «Троицк», «Корниловская», «Остров Мечты», «Бирюлево», «Бульвар Генерала Карбышева», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин», — написал Собянин.

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» откроют ориентировочно в 2024 году. «Корниловскую» планируют также запустить в 2024 году, а завершить строительство Троицкой линии — к 2027 году. Завершить строительство Бирюлевской линии планируется до конца 2026 года.

В этом году в Москве планируется открыть 14 новых станций метрополитена. Девять из них должны были запустить в 2022 году, однако пассажиры смогут начать ими пользоваться в первом квартале 2023 года.

Ранее москвичи переименовали Face Pay в Систему биометрической оплаты — этот вариант победил с результатом 21%. Голосование проводилось на сайте проекта «Активный гражданин». Среди других вариантов были названия «Оплати улыбкой», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом» и «Облик».