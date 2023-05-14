В Москве третий раз за два дня выпал ребенок из окна В столичном районе Бабушкинский ребенок выпал из окна

Фото: Прокуратура Москвы

В столичном районе Бабушкинский из окна многоквартирного дома выпал ребенок, сообщает в Telegram прокуратура Москвы. В ведомстве уточнили, что падение произошло со второго этажа дома. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

Днем 14 мая ребенок 2019 года рождения выпал из окна квартиры 2 этажа на улице Коминтерна. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. <...> Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в момент падения ребенка в квартире находились его мать и бабушка.

Это уже третий случай падения ребенка из окна в Москве за два дня. Так, 13 мая четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на Южнобутовской улице. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Незадолго до этого в столичной Коммунарке из-за невнимательности отца из окна седьмого этажа выпал трехлетний ребенок. Пока отец ненадолго вышел из комнаты, мальчик забрался на подоконник и, попытавшись опереться на москитную сетку, выпал из окна. Мальчика также госпитализировали в тяжелом состоянии.