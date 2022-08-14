В Москве снова ярко: как прошел фестиваль фейерверков «Ростех»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салют команды Киргизии

13 августа в Братеевском каскадном парке открылся седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех». В этом году он посвящен народному искусству и культурному наследию народов России. Мероприятие запланировано на два дня

На площадке собрались 8 пиротехнических команд из Бразилии, Аргентины, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Режиссером мероприятия выступил бывший фигурист Илья Авербух, в чьем активе значится церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также участие в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи.

Вечером москвичи и гости столицы могли присутствовать на выступлении группы «Градусы», 14 августа на сцену выйдет Баста. В программу также входят мастер-классы, спортивные активности и театральные представления.

За салютами на юге Москвы наблюдал NEWS.ru.