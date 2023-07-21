В Москве приезжий угнал машину такси и врезался в светофор

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28-летний иностранец угнал машину такси и врезался в светофор в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного главка МВД. По данным полиции, мужчина был пьяным. В МВД отметили, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался угонщик.

Злоумышленник воспользовался этим и поехал кататься по центральным улицам столицы. Проезжая по Садовой-Сухаревской улице, он не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Задержанный гражданин — приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в столице, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщает полиция.

Задержанный находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ).

В Южно-Сахалинске два подростка дважды угнали каток и протаранили четыре автомобиля. Спецтехника стояла на участке ремонта дороги, а рабочие оставили ключ в замке зажигания. Угонщики асфальтоукладчика проехали 100 метров и въехали в Toyota, после чего сбежали. Спустя пару часов подростки снова угнали каток и вновь совершили ДТП, повредив три машины.

Полицейские позже установили местонахождение одного из угонщиков и доставили в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.