В Москве появились имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки РБК: в России продолжили производить Coca-Cola, несмотря на уход компании из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских розничных магазинах стали продавать напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства, отмечает РБК. На бутылках новой Coca-Cola указана свежая дата розлива — начало октября и ноября.

Напиток, как указано на его этикетке, был изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

В конце октября в круглосуточных магазинах Санкт-Петербурга появились напитки Coca-Cola, Pepsi и Fanta из Ирана. Отмечается, что цена за банку такого напитка будет выше, чем за такой же напиток из супермаркета: там она стоит 70 рублей, а в круглосуточных магазинах — 90 рублей.

Известно, что точки торговли напитками популярных брендов из Ирана были найдены на Каменноостровском проспекте, улице Рубинштейна, Октябрьской набережной и Садовой улице Петербурга. Уточняется, что география продаж очень широкая и напитки вряд ли попадают туда от одного и того же поставщика.