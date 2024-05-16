В Москве организовали наркошоп у памятника Кобзону ИА Регнум: рекламу наркошопа обнаружили на одном из памятников Кобзону в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленники организовали наркошоп у памятника советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону, расположенному в Оружейном переулке в Москве, сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. По данным агентства, в таблички с QR-кодами, которые должны были вести на ресурсы с песнями Кобзона, вмонтировали рекламу площадки с запрещенными веществами.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли 12 табличек с QR-кодами рядом с мемориалом. При наведении камеры смартфона на эти коды открывались ссылки не на песни Кобзона, а на сайты по продаже наркотиков. Полиция проводит проверку по данному факту.

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