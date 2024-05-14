Полицейские поймали девушку с крупной партией наркотиков в Ханты-Мансийске МВД: девушку с килограммом наркотиков задержали в Ханты-Мансийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийске 22-летнюю жительницу Нягани, которая перевозила крупную партию наркотиков, сообщил официальный Telegram-канал МВД России. На девушку завели уголовное дело, она взята под стражу.

Девушку заметил экипаж ДПС, когда она ночью на машине отправилась на стройку. Полицейские подождали подозрительный автомобиль на выезде из микрорайона и остановили для проверки документов.

В ходе осмотра иномарки под задним сиденьем автоинспекторы обнаружили и изъяли два полимерных пакета с порошком. Кроме того, в ходе осмотра участка местности в районе улицы Самаровской полицейские обнаружили и изъяли еще один полимерный пакет с аналогичным содержимым. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством а-PVP массой 985 граммов и мефедроном массой около шести граммов, — говорится в сообщении МВД.

Девушка сообщила, что приобрела запрещенные вещества в теневом сегменте Сети для продажи более мелкими партиями на территории Югры.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что полицейские во время случайной проверки автомобилей в Ленобласти наткнулись на производителя наркотиков. В остановленном пикапе Dodge RAM водитель перевозил почти центнер прекурсоров для производства мефедрона, а дома у него нашли около 150 килограммов готовых наркотиков.

По данным канала, инцидент произошел 8 мая в Тосненском районе. 27-летний водитель заметно занервничал, когда увидел сотрудников ГИБДД, чем и вызвал подозрение. Во время осмотра стражи порядка нашли в машине 20 канистр и три бочки с жидкостью общим весом более 70 килограммов. То, что в них находились прекурсоры, позже выяснила экспертиза.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.