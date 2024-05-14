Ингушские силовики перехватили пропитанные наркотиком носки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские и сотрудники УФСИН в Карабулаке в Ингушетии нашли в посылке для женщины в следственном изоляторе носки, пропитанные метадоном, сообщает региональное МВД. Она призналась, что знала о планах передать ей наркотик. Его отправили из Балашихи Московской области.

Пару белых носков, пропитанных метадоном, сыщики изъяли из посылки, предназначенной для заключенной под стражу за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщине, — уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отправителя метадона устанавливают. Способ передачи вещества в МВД назвали нетривиальным.

Ранее сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийске 22-летнюю жительницу Нягани, которая перевозила крупную партию наркотиков. Против девушки возбудили уголовное дело, она взята под стражу. Ее заметил экипаж ДПС, когда она ночью на машине отправилась на стройку. Полицейские подождали подозрительный автомобиль на выезде из микрорайона и остановили для проверки документов.

До этого полицейские во время случайной проверки автомобилей в Ленобласти наткнулись на производителя наркотиков. В остановленном пикапе Dodge RAM водитель перевозил почти центнер прекурсоров для производства мефедрона, а дома у него нашли около 150 килограммов готовых наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.