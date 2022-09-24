В Москве и Петербурге начались задержания на акциях протеста

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста против мобилизации. Как сообщают столичные СМИ, на Чистых прудах в центре города правоохранительные органы задержали восемь человек. Отмечается, что правоохранители проверяют у прохожих документы, телефоны и сумки.

Как передает корреспондент издания «Коммерсант Санкт-Петербург», в Петербурге начались массовые задержания. Кроме того, он утверждает, что силовики используют электрошокеры и дубинки.

Прокуратура Москвы ранее предостерегла жителей столицы от участия в несогласованных протестных акциях. В ведомстве напомнили о предусмотренной за это административной и уголовной ответственности. В надзорном органе пояснили, что в Сети распространяются призывы принять участие в массовой акции протеста в центре Москвы, но она с органами исполнительной власти в установленном порядке не согласована.