В Москве мужчина зарезал сожительницу после новогодней фотосессии

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Мужчина зарезал сожительницу на северо-западе Москвы, когда они вернулись домой после новогодней фотосессии, сообщает Telegram-канал «112». По данным журналистов, пара приехала на выходные из Вологды. На теле женщины нашли не менее 30 колото-резаных ран.

Крики о помощи услышали жильцы многоэтажки на улице Полины Осипенко и позвонили в полицию. Прибывшим сотрудникам пришлось сломать дверь квартиры.

По сообщению регионального управления СК, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Алтайский Республики Алтай мужчина зарезал сожительницу и ее любовника, а затем поджег квартиру, где они находились. Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.