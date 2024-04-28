В Москве мать ребенка-инвалида заявила об избиении дочери учительницей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учительницу из московского реабилитационного центра подозревают в избиении ребенка-инвалида, сообщает SHOT. По данным канала, 10-летней девочке и ее матери пришлось обратиться в больницу после школьных занятий, так как у школьницы после урока появилась сильная ссадина на левой руке и царапины.

Ребенок не способен передвигаться самостоятельно, не говорит и практически не устанавливает контакты с окружающими, поэтому она обучается в специализированном реабилитационно-образовательном центре в районе Ново-Переделкино. По словам матери, травмы девочке нанесла учительница, которая утверждает, что услышала крик дочери из класса, находясь в это время в коридоре.

После окончания занятий мать незамедлительно отвезла дочь в поликлинику для получения первой помощи, а затем обратилась в полицию. При этом сам ребенок не способен дать свидетельские показания. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в Улан-Удэ нашли тело четырехлетнего мальчика, который числился пропавшим. Труп ребенка был спрятан в стиральной машинке в гараже-пристройке его же дома. Под подозрением семья малыша.