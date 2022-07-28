В Москве из больницы сбежали школьники с коронавирусом

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Два школьника убежали из Тушинской детской больницы в Москве, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Известно, что у обоих ранее диагностировали коронавирус и поместили в инфекционное отделение.

Врачи ДГКБ имени З.А. Башляевой заметили, что школьников нет, накануне в полдень. Сбежавшим мальчикам 12 и 11 лет. Предполагается, что дети решили покинуть территорию лечебного учреждения вместе: они оба состоят на учете и уже уходили из своих домов. Детей сейчас разыскивают.

Ранее в подмосковном Дмитрове шестилетний ребёнок сбежал из детского сада после наказания воспитательницы. Она увела детей в группу, а мальчика оставила на уличной территории учреждения из-за того, что во время прогулки тот разбил снеговика. В итоге шестилетний мальчик побежал домой, по пути он наткнулся на свою бабушку.

До этого в Белгородской области двое школьников 10 и 11 лет украли у родителей деньги и сбежали из дома. Причиной поступка стала их ссора с отцом. В Следственном комитете отметили, что младший из двоих школьников ранее уже сбегал из дома.