В Москве дворника-мигранта заподозрили в сексуальном насилии над детьми Дворника-мигранта арестовали в Москве по подозрению в сексуальном насилии над детьми

Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости

Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке, по их словам, неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера.

Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», — сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали подозреваемого в подъезде ближайшего дома. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре столицы, он признан виновным по статье о педофилии.

Экс-режиссера задержали после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители нашли этому подтверждения, а на домашнем компьютере Белостоцкого обнаружили огромную коллекцию фото и видео с голыми детьми.