В Москве для 305 зданий изменится способ налогообложения

В Москве 305 зданий будут облагаться налогом по среднегодовой стоимости вместо кадастровой, сообщает «Москва 24». Такое решение было принято на заседании президиума правительства столицы.

Сообщается, что для собственников зданий сумма налога изменится уже при оплате за 2026 год. Перечень зданий исключили из списка торгово-офисной недвижимости. Отмечается, что он утверждается ежегодно и корректируется по мере поступления уточненных сведений.

Переход начался в 2014 году для отражения реальной стоимости недвижимости и обеспечения справедливых условий налогообложения. Сейчас в перечень входят более 42 тыс. объектов.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что Министерство финансов и Федеральная налоговая служба готовят законопроект об изменениях в налоговом законодательстве с 2026 года. По словам юриста, ФНС начнет начислять налог с продажи авто и недвижимости.