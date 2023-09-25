В Москве девушка выпала на ходу из грузовика после ссоры с мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Хамовники 19-летняя девушка во время ссоры с супругом, управлявшим машиной марки «Газель», решила выйти из салона грузового авто на ходу и ударилась об асфальт, сообщает Telegram-канал SHOT. Запись инцидента была опубликована в социальных сетях.

По данным канала, травм девушка не получила, медицинская помощь ей не понадобилась. Известно, что она работает фармацевтом в аптеке. Полиция провела проверку по инциденту и не имеет претензий к 24-летнему супругу девушки. Известно, что мужчина недавно устроился водителем-курьером в фирму по продаже стройматериалов.

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