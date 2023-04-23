Беременную россиянку избили на дороге Водитель в Екатеринбурге избил на дороге беременную женщину

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В Екатеринбурге водитель Land Cruiser Prado разбил стекло автомобиля Mitsubishi Colt и избил находившуюся за рулем женщину на девятом месяце беременности, передает Telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшую доставили в больницу с угрозой преждевременных родов. По словам отчима женщины, мужчина предлагал компенсацию, чтобы решить конфликт, но они отказались. Дело передано участковому, мужчине грозит административный штраф.

Проверку проводит отдел полиции № 15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Конфликт произошел в районе дома по адресу: Орджоникидзе, 16. Водитель Land Cruiser при перестроении подрезал авто женщины, затем стал показывать ей неприличные жесты и притормаживал на пути. Когда они остановились, мужчина подошел к машине, разбил стекло и начал избивать. По словам отчима беременной, сейчас они ждут видео с камер наблюдения.

Ранее в Новосибирске таксист повез беременную пассажирку по неасфальтированной дороге с выбоинами и кочками, чтобы сократить путь. Водитель проигнорировал тот факт, что женщина в положении, а когда она просила его съехать на ровную дорогу, тот нагрубил и посоветовал «вызывать комфорт».