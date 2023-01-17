В московской школе № 1252 имени Сервантеса произошло короткое замыкание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы в школе № 1252 имени Сервантеса произошло короткое замыкание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Помощь спасателей не потребовалась, эвакуация также не проводилась.

Малый Песчаный переулок, дом 4А. Произошло короткое замыкание на третьем этаже без последующего горения. Помощь МЧС не понадобилась, эвакуация не проводилась, — сообщили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, в школе произошло возгорание из-за повреждения сушилки для рук. На опубликованное телеканалом видео попал черный дым, который валит из дверного проема, и открытое пламя на полу у стены в туалете.

Ранее в центре Кургана произошел пожар в здании спортивной школы, его площадь составила 100 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал, распространения огня на соседние строения не произошло.

В одной из школ Мухоршибирского района Бурятии ранее подростки избили полуслепую школьницу во время перемены. Инцидент произошел на глазах охранника, но останавливать хулиганов он не стал. Детский омбудсмен в республике Наталья Ганькина написала на своей странице во «ВКонтакте», что в школе пройдет проверка по вопросу воспитания детей. По ее словам, местные власти дадут оценку бездействию сотрудников учебного заведения.