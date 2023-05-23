В Красногорске заметили летевший к Москве беспилотник Mash: в Красногорске в микрорайоне Опалиха заметили летевший к Москве беспилотник

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire//Global Look Pres

Telegram-канал Mash сообщает, что в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорске заметили подлетающий к Москве беспилотник. Канал пишет, что БПЛА заметил пилот вертолета Robinson R44 и сразу сообщил в аэропорт Шереметьево. Минобороны России информацию не комментировало.

Mash сообщает, что беспилотник до сих пор не нашли, проводится проверка.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковных Люберцах упал беспилотник, дрон нашла у себя на участке жительница деревни Машково. По информации канала, он был оснащен камерой, взрывчатки в нем обнаружено не было. Пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До того SHOT сообщил, что в Москве возле здания Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной нашли беспилотник. По данным канала, предмет, похожий на дрон, нашел охранник вуза утром 20 мая в траве возле здания университета. Он сразу же вызвал полицию. Минобороны информацию не комментировало.

Напомним, что власти Москвы ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы столицы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.