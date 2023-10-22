В Госдуме призвали разобраться с рейдом в мечети в Котельниках Депутат Соболев: рейд в мечети в Котельниках не связан с мобилизацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Соболев

Никакой мобилизации в России на данный момент не проводится, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Таким образом он отреагировал на инцидент в мечети в Котельниках, откуда людей, как утверждалось ранее, забирали в военкомат. По его словам, необходимо детально разобраться в том, что там произошло.

Никаких мобилизаций мы не проводим и в ближайшее время проводить не планируем. Что касается таких рейдов, могут быть разные причины, чтобы войти в мечеть и кого-то забрать. Кто это написал, нужно разобраться, что имелось в виду. Может, там была группа из террористов, может, еще что-то, но уж точно не набор военнослужащих на контрактную службу, — объяснил Соболев.

Речь идет об инциденте с финалистом шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамутом Усеиновым. По данным Telegram-канала Baza, его забрали в военкомат по завершении пятничной молитвы в мечети. Сам певец утверждает, что его хотят направить на службу в армию.

По информации канала, сотрудники полиции выпускали прихожан мечети по одному, проверяя удостоверения личности. Часть из них, как и Усеинова, посадили в автобусы и повезли в военкомат в Люберцах. После прохождения комиссии мужчин повезли в Балашиху, где одних пытались отправить на срочную службу, а другим предложили подписать контракт, уточняет Baza.