SHOT: в элитном отеле Москвы Four Seasons вспыхнул пожар

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Отель Four Seasons Hotel Moscow

В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы произошел пожар, огонь вспыхнул в одном из ресторанов во время жарки блюда на углях, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала эвакуированы 17 человек.

SHOT пишет, что на месте работают экстренные службы

NEWS.ru связался с пресс-службой МЧС, сотрудник которой сообщил, что по улице Охотный ряд д.2 пожара не зафиксировано, и МЧС эвакуацию не проводил.