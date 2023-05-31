В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы произошел пожар, огонь вспыхнул в одном из ресторанов во время жарки блюда на углях, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала эвакуированы 17 человек.
SHOT пишет, что на месте работают экстренные службы
NEWS.ru связался с пресс-службой МЧС, сотрудник которой сообщил, что по улице Охотный ряд д.2 пожара не зафиксировано, и МЧС эвакуацию не проводил.
Пожарные выезжали по адресу: улица Охотный ряд, 2. Загорания не наблюдалось. МЧС эвакуацию не проводил. Пострадавших нет, — заявили в МЧС.