В Дарвиновском музее подтвердили открытие временного пункта мобилизации

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Дарвиновском музее в Москве подтвердили открытие временного пункта мобилизации. Директор учреждения Анна Клюкина сообщила изданию «Подъем», что под эти цели выделили отдельное помещение со своим входом, экспозиции закрывать не будут. Пункт заработает 26 сентября.

При этом музей будет работать в штатном режиме, ничего мы не закрываем, все выставки, экспозиции, экскурсии — все работает как всегда. Мы выделили помещение с отдельным входом. Вход с запасного двора через запасной выход. Пункт будет отгорожен, и посетителям это совершенно не будет мешать, — сказала она.

23 сентября сообщалось, что в Москве откроют временные резервные пункты мобилизации в музеях и театрах. Резервные пункты сбора появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев России и Советского Союза. До этих пунктов планируют организовать специальный транспорт от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных жителей столицы. Как следует из указа градоначальника, ежемесячная выплата в период прохождения военной службы составит 50 тысяч рублей. Жителям столицы, получившим легкое ранение (контузии, травмы, увечья), доплатят 500 тысяч рублей, тяжелое ранение — 1 млн рублей.