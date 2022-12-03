В центре Москвы загорелся ресторан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk, сообщил NEWS.ru источник в главном управлении МЧС России по столице. Отмечается, что было эвакуировано 20 человек. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Возгорание было в последствии локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

3 декабря 2022 года в 20:48 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, Цветной бульвар, дом 2, где происходило возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе на 1-ом этаже (находится ресторан) 6-ти этажного административного здания. Принятыми мерами в 21:09 пожар локализован. В 21:15 — ликвидация открытого горения. В 21:18 полная ликвидация пожара. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщил собеседник.

2 ноября на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве произошел пожар. Огнем была охвачена крыша одного из зданий. Пожар был ликвидирован в это же день в 23:04.

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 12 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание компрессорных установок на крыше здания.