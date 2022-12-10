В центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в Малом Знаменском переулке загорелась усадьба Лопухиных конца XVII века, сообщает пресс-служба городского отдела МЧС. По данным ведомства, под огонь попала перегородка между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составляет 10 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

По уточненному адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4 в 2-этажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между 2-м этажом и чердаком на площади около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, в процессе тушения огня под обрушение попал пожарный. О его состоянии не сообщается.

Ранее в деревне Любенск Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова. Комплекс входит в музей-заповедник композитора. Площадь возгорания составила 625 кв. м. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам главы региона, даже без экспертизы понятно, что «ущерб будет значительный». Из музея удалось эвакуировать 50% материальных ценностей.