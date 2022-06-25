В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта в связи со школьными выпускными

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, в центре Москвы на ряде улиц ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с праздником выпускников, который пройдёт в столице. Об этом сообщил департамент транспорта города.

Так, движение по крайней правой полосе Садового кольца ограничат от Зубовского бульвара до съезда с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта. Сам въезд полностью перекроют. Также сообщается, что с 07:00 утра воскресенья будет запрещена парковка на боковом проезде Крымского вала.

Концерт «Выпускник» потребует с 08:00 субботы по 07:00 воскресенья перекрыть участок улиц Ильинка от Красной площади до Старой площади и проезд от Ильинки до Варварки.

Полностью закроют для движения улицы Москворецкая, Варварка, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская. При этом здесь ограничения начнутся в 23:50 субботы и завершатся в 00:20 воскресенья.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учёбы. Глава государства пожелал им найти дело жизни, позволяющее максимально раскрыть личный потенциал, а также не унывать и стремиться вперёд.