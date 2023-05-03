В центре Москвы эвакуировали людей из бизнес-центра из-за гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуировали людей из бизнес-центра «Дукат Плейс 3» на улице Гашека, сообщает Telegram-канал «112». На месте работают экстренные службы.

Причиной эвакуации стал похожий на гранату предмет.

Telegram-канал Readovka пишет, что людей вывели из здания по лестнице и попросили разойтись по домам. Территорию вокруг бизнес-центра оцепили.

1 мая 53-летний житель Минеральных Вод сообщил полиции, что нашел в лесу сумку с 35 гранатами. Мужчина самостоятельно раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. В тот же день московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1. К месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб.

Также 1 мая на улице Академика Семенова в Москве прохожие нашли похожий на гранату Ф-1 предмет. Он лежал в траве неподалеку от площадки для выгула собак. О находке местные жители сообщили в полицию.