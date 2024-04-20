В Балашихе нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением В Подмосковье полиция разыскивает застреливших бизнесмена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Балашихе утром 20 апреля нашли труп с огнестрельным ранением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Тело принадлежало 61-летнему бизнесмену. Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве.

Сотрудники полиции проводят розыск лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в г. Балашихе. 20 апреля около 08:10 в дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на улице Свердлова, с огнестрельным ранением обнаружено тело мужчины 1963 года рождения, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что правоохранители уже приступили к установлению личности подозреваемых, их розыску и задержанию. Других подробностей преступления МВД не привело.

В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают криминалисты. Отмечается, что погибшим оказался местный предприниматель.

Ранее Telegram-канал «Москва Live» опубликовал кадры расстрела владельца торговой точки в Балашихе. На видео видно, что мужчина в темной одежде поджидал предпринимателя на улице. Когда тот подъехал и вышел из машины, киллер подбежал к бизнесмену и расстрелял его в упор.